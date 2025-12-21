Пропавших детей в Самарской области нашли

Пропавших накануне четырех детей в поселке Безенчук Самарской области удалось найти. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

«Детей разыскали. В отношении них противоправные действия не совершали», — заявили в ведомстве.

Об исчезновении мальчика 2015 года, а также девочек 2014, 2015 и 2020 годов рождения стало известно ранее в воскресенье. Дети вечером 20 декабря не вернулись домой с прогулки, на их поиски отправили личный состав полиции, волонтеров, отряд «Лизы Алерт» и Росгвардию.

Где именно находились школьники и почему не выходили на связь, неизвестно. Следственное управление СК по Самарской области заявило о возбуждении уголовного дела.