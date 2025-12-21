Четверо малолетних детей пропали в Самарской области

МВД Самарской области: мальчик и три девочки пропали после прогулки 20 декабря

В Самарской области после прогулки 20 декабря домой не вернулись четверо малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что пропали девочки 2014, 2015 и 2020 годов рождения, а также мальчик 2015 года рождения. Об исчезновении детей сообщили их родители, на поиски отправили весь личный состав отдела полиции по Безенчукскому району.

Полицейские распространили ориентировку с приметами малолетних среди Росгвардии, волонтеров и общественных организаций. Сотрудники уголовного розыска опрашивают очевидцев и круг общения детей. Помощь в розыске пропавших оказывают представители объединения «Лиза Алерт».

Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наружные отряды полиции осматривают заброшенные постройки, чердачные и подвальные помещения, обходят улицы и пограничную территорию.

