Пропавшие в Ленобласти отец и сын провели ночь в лесу

Накануне Нового года в Ломоносовском районе Ленобласти заблудились отец и сын. Они провели в лесу при минусовой температуре больше суток, пока не были найдены, сообщила РИА «Новости» пресс-служба отряда «Лиза Алерт».

«Отец и сын найдены живыми. <…> Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками», — рассказал представитель отряда.

Волонтеры получили заявку на поиск мужчин в полдень 30 декабря. К ним подключились 16 групп, включая «ЛизаАлерт» и ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами. Заблудившихся нашли около 18:00 следующего дня.

