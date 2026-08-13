Пропавшего во время шторма в Ульяновске известного гида-рыболова нашли погибшим

В Ульяновске нашли тело известного гида-рыболова и блогера Валерия Садовникова, пропавшего во время штормового ветра на Волге 8 августа. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» Ульяновской области.

«Найден, погиб Садовников Валерий Вячеславович, 37 лет (1988 года рождения). Дата пропажи: 8 августа 2026 года. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорилось в сообщении.

Тело блогера всплыло в районе Президентского моста вечером 13 августа. Поисковая операция продлилась пять дней.

До этого новостной портал 73online.ru сообщил, что на борту находилась пассажирка. Когда катер резко накренился, блогер успел надеть на нее жилет и сказал плыть к технической лестнице на опоре моста.

Садовников оказался в воде без жилета. Девушка выбралась на сушу, а мужчина пропал. Волонтеры за пять суток обследовали более 35 километров береговой линии по обоим берегам Волги. С воздуха территорию сканировали БПЛА, а на воде — лодки МЧС с гидролокаторами.

Ранее в Санкт-Петербурге подростка ударило током во время купания на городском пляже на Крестовском острове.