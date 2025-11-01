Пропавшего в тайге Усольцева уличили в причастности к американским программам
«Известия»: бизнесмен Усольцев в 1990-е участвовал в реализации программ США
Пропавший вместе с семьей в красноярской тайге Сергей Усольцев несколько раз привлекался к административной ответственности. Также он был связан с реализацией американских программ в девяностые, сообщили «Известия».
По их данным, в 2024 году бизнесмена штрафовали в рамках административного дела по статье в сфере финансов и налогов, а в 2020 году — за нарушение законодательства о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также Усольцев является учредителем ООО «Международный центр развития — Железногорск». В 2021 году ему пришлось заплатить штраф в пять тысяч рублей за предоставление недостоверных сведений об адресе возглавляемой им компании.
По информации издания, в Железногорске предпринимателя знают как участника американской программы «Инициатива атомных городов», запущенной Департаментом энергетики США. Он помогал ее реализовывать в конце девяностых.
Также бизнесмен в 2010-х годах неоднократно критиковал российскую власть и жаловался, что государство душит реальный сектор экономики. По его мнению, ни одно решение властей тогда не способствовало развитию бизнеса.
Семья Усольцевых отправилась в поход в тайгу в районе Минской петли и бесследно исчезла. Потерявшихся туристов ищут не только волонтеры, но и сотрудники ФСБ. Все чаще звучит версия, что Усольцевы спланировали побег за границу.