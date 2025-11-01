Пропавшего в тайге Усольцева уличили в причастности к американским программам

Пропавший вместе с семьей в красноярской тайге Сергей Усольцев несколько раз привлекался к административной ответственности. Также он был связан с реализацией американских программ в девяностые, сообщили «Известия» .

По их данным, в 2024 году бизнесмена штрафовали в рамках административного дела по статье в сфере финансов и налогов, а в 2020 году — за нарушение законодательства о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также Усольцев является учредителем ООО «Международный центр развития — Железногорск». В 2021 году ему пришлось заплатить штраф в пять тысяч рублей за предоставление недостоверных сведений об адресе возглавляемой им компании.

По информации издания, в Железногорске предпринимателя знают как участника американской программы «Инициатива атомных городов», запущенной Департаментом энергетики США. Он помогал ее реализовывать в конце девяностых.

Также бизнесмен в 2010-х годах неоднократно критиковал российскую власть и жаловался, что государство душит реальный сектор экономики. По его мнению, ни одно решение властей тогда не способствовало развитию бизнеса.

Семья Усольцевых отправилась в поход в тайгу в районе Минской петли и бесследно исчезла. Потерявшихся туристов ищут не только волонтеры, но и сотрудники ФСБ. Все чаще звучит версия, что Усольцевы спланировали побег за границу.