Пропавшего в российском лесу ребенка нашли по сигналу тепловизора

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» успешно использовали беспилотник с тепловизором для поиска заблудившегося в лесу Ломоносовского района Ленинградской области шестилетнего мальчика. Пропавшего ребенка быстро нашли, рассказала организация на своей странице во «ВКонтакте».

Мальчик ушел из дома в садоводстве «Балтиец-3» в минувшую субботу, 28 сентября. На его поиски отправились около 50 добровольцев. Для прочесывания леса решили применить беспилотник с тепловизором.

Оператор дрона Антон рассказал что сильно переживал, что моросящий дождь не даст БПЛА взлететь. Но после прибытия на место погода наладилась.

«Успел сделать только один пролет над лесом — местами довольно густым — и уже на развороте, на самом краешке заданного квадрата увидел красную точку. Так выглядят на экране тепловизора живые объекты», — рассказал оператор.

Он добавил, что опустил аппарат пониже и увидел маленькую человеческую фигуру, которая размахивала руками. По полученным координатам на место вышла группа эвакуации. Все это время беспилотник следил за мальчиком.

После спасения ребенка передали прибывшим на место врачам скорой помощи. Мальчик провел в лесу несколько часов.

Ранее стало известно о спасении 11-летней школьницы с особенностями развития в Курской области. Девочка пошла в лес с мамой, но убежала и заблудилась. После двух дней блужданий ребенок вернулся на место, откуда добровольцы и полицейские начали поиск. Девочку заметила местная жительница и отвела в отдел полиции.