Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы Герасименко нашли

Бывшего депутата Государственной думы Николая Герасименко, пропавшего во время прогулки с собакой в Москве, нашли. Об этом рассказала 360.ru его помощница Анна Сурган.

«Да, нашелся. Мальчик был на платформе и увидел его. А он стоял, просто не понимал, куда идти. Мальчик его выцепил, говорит: „Пойдемте, пойдемте“, вот сейчас везут его обратно к жене», — поделилась Сурган.

Сурган уточнила, что Герасименко нашли на платформе МЦД на севере города. Сейчас с ним все в порядке.

