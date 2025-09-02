На хребте Аибга в Сочи пропал альпинист

Пятидесятилетний альпинист и гид Сергей Мельников уже четыре ночи провел в горах Красной Поляны без еды и спальника. Как рассказали его коллеги и подтвердили в МЧС, мужчина пропал после похода по Черничной тропе, сообщил 360.ru.

По словам Артема, сотрудника фотослужбы «Роза Хутор» и коллеги Мельникова, 29 августа он повел клиентов — женщину и ее отца — по маршруту по хребту Аибга. Поход был рассчитан на один день, поэтому группа не брала снаряжения для ночевки. Однако вечером они не смогли вернуться и втроем заночевали в горах «холодную ночь, без спальников».

На следующий день снова выбраться не удалось. Вечером 30 августа Мельников сообщил коллегам, что готовится к еще одной ночевке, — это было его последнее сообщение. Вскоре туристы вышли в Красную Поляну без него, объяснив, что гид устал и отстал, а сами они не ориентировались в маршрутах и не могли сказать точно, где именно потеряли его. С тех пор Мельников остается в горах.

В поисках задействованы спасатели Южного регионального ПСО МЧС, краевая служба «Кубань-СПАС» и кинологи. Вчера на его поиски отправилась группа МЧС с собаками, сегодня планируют подключиться волонтеры.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС уточнили, что обследован район между реками Первый и Второй Галион, следов пропавшего пока не обнаружено. Сегодня три группы проверяют окрестности гор на высоте более 1700 метров.

