Пропавшего в Черногории 21-летнего джазмена из Петербурга нашли мертвым

В Черногории обнаружили тело 21-летнего джазового музыканта Георгия Соломатина, пропавшего несколько дней назад. Об этом со ссылкой на полицию сообщил местный портал Bar Info .

По данным издания, тело молодого человека нашли утром 4 августа. По предварительной информации, рассматривается версия о самоубийстве, однако официальные выводы о причинах смерти пока не опубликованы.

Как ранее сообщал Shot, тело Соломатина обнаружили в городе Бар, примерно в 40 километрах от Будвы, куда он собирался поехать на концерт группы «Мумий Тролль». По информации телеграм-канала, музыкант мог изменить свои планы, не приехать на выступление и отключить телефон, что затруднило поиски.

Георгий Соломатин родился в Санкт-Петербурге, однако около 10 лет назад вместе с семьей переехал в Черногорию. К поискам привлекли более тысячи волонтеров.

Ранее в Паттайе убили двух российских граждан. Через несколько дней полиция задержала убийц.