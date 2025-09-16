На Урале нашли мертвой пенсионерку, которая ушла за ягодами и заблудилась

Пенсионерку, которая ушла за ягодами и пропала в Свердловской области, нашли мертвой. Об этом сообщил E1.RU .

Больше недели назад, 6 сентября, 64-летняя Галина П. отправилась в лес около деревни Крутихи Режевского района и заблудилась. И только сегодня ее тело нашли. Родственники уже едут на место происшествия. Что произошло с женщиной, пока неизвестно.

Более 40 человек из отрядов «ЛизаАлерт», «РМК Поиск» и «Урпсо», а также полицейские и местные жители объединились для поисков пропавшей. Как отмечали волонтеры, поиски проходили в тяжелых условиях местности. В лесу было много воды. Остро не хватало болотоходов и квадроциклов.

Ранее в Верхней Пышме Свердловской области завершились поиски 14-летней девочки, которая пропала пять дней назад. Она ушла из дома на прогулку 11 сентября, но к вечеру так и не вернулась. Спустя пять дней школьницу нашли живой.