Пропавшего после ДТП дальнобойщика из Чебоксар нашли мертвым спустя два месяца

В Челябинской области нашли погибшим дальнобойщика из Чебоксар Евгения Кудряшова, который исчез при загадочных обстоятельствах после ДТП. Об этом сообщили написала «Комсомольская правда» .

По данным «КП-Челябинск», тело мужчины 14 октября обнаружил охотник в нескольких километрах от места аварии. По предварительной информации, Кудряшов мог добровольно уйти из жизни. Окончательные выводы сделают после проверки следователи.

Авария произошла 18 августа утром на трассе между Юрюзанью и Усть-Катавом. Грузовик Кудряшова съехал в кювет, однако, когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, водителя в кабине уже не было.

Родственники водителя заявляли, что исчезновение было необъяснимым: в машине остались его документы, деньги и мобильный телефон. Два месяца поисков не дали результата, пока тело мужчины не нашли в лесу неподалеку от трассы.

