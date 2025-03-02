«Слезы наворачиваются». Дальнобойщику пришлось месяц жить в сломанной фуре в Крыму

Дальнобойщик из Курска на несколько недель застрял в Симферополе из-за сломанной фуры в канун Нового года. О сложной ситуации мужчины узнали жители Крыма, которые помогли собрать ему деньги на ремонт, сообщил сайт kp.ru .

По данным издания, все произошло в 2022 году. Тогда у водителя была обычная рабочая поездка на полуостров. Он вез мебель для семьи, которая переехала в Севастополь.

Разгрузив машину, дальнобойщик уже планировал возвращаться домой, но в фуре сломался двигатель. Ремонт оценили в несколько сотен тысяч рублей, но таких денег у мужчины не было. В итоге фура вместе со своим хозяином простояла больше трех недель на обочине у Симферополя.

Новый год мужчина встретил в машине, бросить или продать большегруз он был не готов. После покупки местной сим-карты водитель сообщил о своем положении родственникам, а потом задумался о поиске работы, чтобы собрать денег на ремонт.

Спустя время один из местных узнал, как живет водитель фуры и рассказал об этом в соцсетях. Буквально за один день у него на карте появились 338 тысяч рублей.

«Я был в шоке! Я о такой помощи даже не мечтал, слезы наворачиваются», — признался водитель.

Все собранные средства он потратил на ремонт фуры и вернулся домой.