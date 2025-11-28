Пропавшего пять дней назад в Бангкоке россиянина нашли в кафе с потерей памяти

Российского туриста, пропавшего в аэропорту Бангкока 23 ноября, нашли в ресторане с потерей памяти. Об этом сообщил телеканал НТВ .

Игорь Ярыш, 59-летний IT-специалист из Южно-Сахалинска, отправился на отдых в Таиланд один, и должен был вернуться к своему дню рождения. Но незадолго до этого перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу, когда он не ответил на поздравления 25 ноября.

На призыв откликнулась волонтер в Таиланде Светлана Шерстобоева. Она выехала в Бангкок и в итоге смогла найти Игоря Ярыша.

Мужчину задержали, когда он не смог оплатить обед в ресторане. Вызванные на место полицейские нашли при нем деньги, турист расплатился и его отпустили. По словам Игоря, больше ничего он не помнит. Недомогание он почувствовал сразу после завтрака в ресторане, он предположил, что в еду могли что-то подсыпать.

Из ценных вещей пропала только сумка с одеждой. Родственники купили Игорю билет домой и намерены направить его в клинику на обследование.