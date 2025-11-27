Айтишник из Южно-Сахалинска бесследно исчез в аэропорту Бангкока

«У него день рождения был 25-го числа, 23-го он потерялся. Ну, мало ли, мужчина взрослый, мог с тайкой познакомиться. В конце концов, свободный мужчина мог куда угодно исчезнуть. Но когда он 25-го не принял звонки от дочери и не вышел на связь, тут они забили во все колокола и она обратилась в юридическую фирму», — рассказала волонтер.

Россиянин должен был отправиться в Хабаровск рейсом 655, чтобы успеть на собственный день рождения. Мужчина до сих пор не вышел на связь. Его дочь сейчас находится в Риме, другая родственница — на Сахалине.

По ее словам, 59-летний россиянин сел в автобус до самолета.

«Тайский гид подтверждает, что он сел в автобус в добром уме, трезвой памяти, потому что других они не садят, могут просто снять с рейса. Он был абсолютно такой же, как все, не вызывал никакого сомнения. Оставили на четвертом этаже, там, где этаж вылета, все люди погрузили свои вещи. На тележке у него не было багажа, и он вышел вместе со всеми и исчез», — добавила Шерстобоева.

Родственники обратились в консульство, но туда информация об исчезновении россиянина не поступала. Сами консулы поисковыми операциями не занимаются, у них нет на это полномочий.

«Если в консульство придут сведения из полиции, или из тюрьмы, или еще откуда-то, тогда они свяжут родственников и ту организацию, которая им прислала информацию», — сказала волонтер.

Ранее россиянин пропал во время купания в Таиланде. Позже его тело обнаружили неподалеку от пляжа Найтон.