Пропавшего на восемь дней подростка нашли во Владимирской области

Подростка, уехавшего кататься на велосипеде и пропавшего без вести в Нижегородской области, нашли здоровым и невредимым через восемь дней. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Нижегородской области.

Юноша 7 мая около 21:45 выехал на велосипеде из садового товарищества Мичуринец в Кстовском районе и пропал. Поиски вели полиция, сотрудники Следственного комитета и местные жители.

«Благодаря грамотно спланированным поисковым мероприятиям молодой человек был обнаружен в Павловском районе Нижегородской области», — сообщили в полиции.

Там уточнили, что по ориентировке, разосланной всем наружным и оперативным службам, подростка узнали и остановили госавтоинспекторы, когда он передвигался на велосипеде.

Они выяснили, что с 7 мая он совершил велопутешествие до Владимирской области. В момент, когда его увидели сотрудники ГАИ, он возвращался и двигался в сторону дома.

В ближайшее время подростка передадут родителям. По словам юноши, противоправных действий в отношении него не совершалось.

