Пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно через 3,5 часа

Спасатель Одеров: пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно

Фото: Freepik

Женщина, пропавшая в штормовом море в Новороссийске, оказалась профессиональной пловчихой и выплыла. Об этом сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в беседе с РИА «Новости».

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», — заявил он.

Он отметил, что к спасателям после исчезновения новороссийски обратились спустя полтора часа. Ее хотели начать искать, как только погодные условия улучшатся. Всего женщина пробыла в воде 3,5 часа.

До этого в СМИ появились данные о женщине, которая спрыгнула с мостика в воду, после чего ее унесло в море.

Ранее житель Новороссийска рассказал 360.ru, что город погряз в мусоре. По его словам, проблемы с отходами возникли после пожара на полигоне. Оператор «ЭкоЮг» больше не вывозит мусор с городских площадок.

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