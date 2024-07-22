Пропавшая в Северной Осетии тургруппа из Долгопрудного вышла на связь

Воробьев: пропавшие в Северной Осетии дети из Долгопрудного вышли на связь

Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева/Telegram

Тургруппа из Долгопрудного, пропавшая в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы. Вместе с руководителем группы дети сейчас отдыхают в палаточном лагере», — написал глава региона.

Нештатная ситуация возникла из-за того, что группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного времени, пояснил Воробьев.

Группу из 10 детей и двух взрослых искали спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России. Специалистам удалось установить, что туристы остановились в районе перевала Ход.

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