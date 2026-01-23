Пропавшая в один день с сыном бизнесмена девочка нашлась в Красноярске

Девочка, пропавшая в Красноярске одновременно с сыном бизнесмена, нашлась. Она сама пришла домой, сообщила ее мать телеграм-каналу Shot .

«В беседе с нами Татьяна рассказала, что ее дочки не было дома почти сутки, она цела и невредима. Школьница пока не признается, где пропадала», — написали авторы поста.

Мальчик и девочка 14 лет исчезли в Красноярске в один день. Незадолго до этого школьница поссорилась с матерью.

Пропавший подросток оказался сыном предпринимателя. В СК заявили, что отцу мальчика прислали сообщение с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что школьники не знакомы друг с другом. Это утверждает и сама вернувшаяся девочка.