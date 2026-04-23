Пропавшая в Хабаровском крае группа туристов вышла на связь

Уехавшая на рыбалку в конце прошлой недели компания из пяти молодых жителей Хабаровска вышла на связь с родными и объяснила задержку своего возвращения поломкой машины. Об этом в комментарии 360.ru рассказала сестра одной из участниц группы.

Она пояснила, что сначала ей позвонил неизвестный, который представился другом руководителя похода, и сообщил, что у туристов сломалась машина, но скоро они выйдут на связь.

«Я позвонила маме, чтобы уточнить информацию. Она сказала, что с ней связался поисковый отряд и сообщил, что старший группы связался со своими родителями и сообщил о поломке машины. Еще они немного отклонились от маршрута, но находятся в том же районе», — заявила собеседница 360.ru.

Девушка добавила, что координаты туристов передали спасателям для проведения эвакуации.

В пресс-службе хабаровского главка МЧС сообщили, что компания из пяти человек в возрасте от 19 до 32 лет выехала из Хабаровска в минувшую субботу, 18 апреля, для рыбалки в районе имени Лазо на реке Катен.

В ведомстве подтвердили, что получили информацию, что у туристов сломалась машина в районе поселка Южного. Группа добралась до ближайшей лесозаготовительной деляны, откуда связалась с родными.

Один из родственников приехал на помощь и починил транспорт. После этого группа выехала домой. Помощь спасателей им не потребовалась.