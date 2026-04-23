Пять рыбаков пропали под Хабаровском

В Хабаровском крае пропали пять рыбаков, отправившихся на реку Катен 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Из села Ракитного к предполагаемому месту поисков отправились шесть спасателей на автомобиле повышенной проходимости с необходимым снаряжением.

С запросом о поиске группы людей в МЧС обратился отдел полиции по району Лазо. В настоящее время местонахождение мужчин неизвестно.

По предварительным данным, пять человек в возрасте от 19 до 32 лет уехали из Хабаровска на автомобиле. Рыбачить они планировали в районе реки Катен. Телефонной связи с ними нет.

Ранее спасатели на Камчатке нашли не выходившую на связь группу туристов в течение трех дней. Два человека погибли, причиной ЧП в МЧС назвали пренебрежение элементарными правилами безопасности.