Пронзительный вой сирен напугал жителей Омска

Сирены экстренного оповещения сработали в Омске не менее десяти раз. Жители города рассказали об этом в местных чатах.

Первыми о сиренах заявили жители улицы Кирова. Здесь пожаловались на непрекращающиеся сигналы. Один из комментаторов упомянул пролетевший над городом самолет. Он предположил, что сирены могут быть связаны с этим воздушным объектом.

Сирену слышали на улицах и в других районах Омска. Также люди заметили некое синее мерцающее зарево. На кадрах видео действительно различима вспышка света.

В службе 112 омичам рассказали о сбое в системе оповещения. Здесь заявили, что проблема решается.

Сирены и громкоговорители по всей России проверялись 5 марта.