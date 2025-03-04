Сирены и громкоговорители зазвучат по всей России 5 марта

По всей России, в том числе в Московском регионе, 5 марта зазвучат сирены и громкоговорители. В стране пройдет проверка систем оповещения, предупредила пресс-служба МЧС.

В рамках мероприятий задействуют радиостанции и телевещание. Подобные тестирования проводят два раза в год.

«Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения», — напомнили в МЧС.

С 10:40 до 10:43 прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!» и включится сирена. С 10:43 до 10:44 на объявление о проверке средств оповещения прервут эфир радиовещания и телевидения.

С 10:45 до 10:46 россияне услышат сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Предыдущая проверка систем оповещения проходила в октябре 2 октября 2024 года. МЧС призывает население не волноваться и сохранять спокойствие.