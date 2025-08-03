Пролет автомобильного моста рухнул в Горячем Ключе на Кубани

Обрушение пролета автомобильного моста произошло около села Фанагорийское в округе Горячий Ключ после выхода из берегов реки Чепси. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На берегу скопились 15 автомобилей, которые не смогли проехать после разрушения переправы. На помощь водителям и пассажирам направили машины высокой проходимости, чтобы перевезти их через брод после спада уровня воды.

Работающие в пострадавшем от наводнения округе спасатели эвакуировали группу из 40 туристов, заблокированных в урочище Поднависла.

В селе Фанагорийское вышедшая из берегов река затопила 15 придомовых территорий и шесть домов. В оперативном штабе добавили, что вода в помещениях поднялась до уровня в 10 сантиметров.

Обрушившиеся на Краснодарский край сильные ливни привели к выходу рек из берегов. Сильнее всего пострадал Туапсинский округ, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.