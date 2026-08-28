Прокуратура заинтересовалась выполнявшим мертвые петли над Красноярском пилотом

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором неизвестный пилот на легком самолете выполняет фигуры высшего пилотажа, в том числе мертвую петлю, прямо над городом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта», — заявили в прокуратуре.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», пилотом заинтересовалась и Росавиация. Предварительно, ведомство расценило это как нарушение выполнения полетов в гражданской авиации: такие трюки запрещены над населенными пунктами, ближе 200 метров от мест скопления людей и при видимости менее трех километров.

Ранее в небе над Сургутом пилот группы «Барсы» Елена Диколенко в костюме Человека-паука выполнила фигуры высшего пилотажа.