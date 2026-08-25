Пилот в костюме Человека-паука устроила воздушное шоу над Сургутом

Пилот единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» Елена Диколенко выполнила фигуры высшего пилотажа над Сургутом в костюме Человека-паука. Видео выступления она опубликовала в социальных сетях.

Диколенко появилась в небе над городом в узнаваемом красно-синем костюме супергероя. На опубликованных кадрах пилот выполняет элементы высшего пилотажа на самолете.

«Ваш дружелюбный пилот», — подписала Диколенко видеоролик.

Запись быстро распространилась в соцсетях и привлекла внимание пользователей. Выступление стало одним из эпизодов волны интереса к образу Человека-паука после выхода фильма «Человек-паук: Новый день». На этом фоне россияне устроили масштабные флешмобы по тематике комиксов и приходили на киносеансы в костюмах персонажа.

Также в стране увеличился спрос на рюкзаки с изображением Человека-паука.