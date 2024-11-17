Прокуратура взялась за пьяного угонщика маршрутки в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после угона маршрутки и ДТП в Раменском

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту угона маршрутки и ДТП в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 10 утра в Малаховке 31-летний пьяный мужчина повздорил с водителем маршрутки и отобрал у него ключи. Злоумышленник на угнанной машине уехал в Раменское. На одной из улиц он вылетел на «встречку» и врезался в легковушку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон».

«Кроме того, он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения», — уточнили в ведомстве.

За рулем легковушки находилась женщина. Она отделалась ушибами, потому что сработали подушки безопасности.

Как стало известно, злоумышленника ловили как минимум четыре полицейских машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.