Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании «Россия» по маршруту Гавана — Москва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, вылет рейса в Москву задержан по техническим причинам до 21:00 по московскому времени 21 января 2025 года», — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что не нарушили права 385 пассажиров. Людей обеспечили напитками и горячим питанием, а также поселили в гостинице.

О застрявших россиянах в аэропорту Кубы стало известно ночью 21 января. Туристы должны были вылететь в столицу еще в 9:00, но до сих пор остаются в Гаване.

Ранее массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Пулково. После этого 170 человек обратились в прокуратуру. Как отметили правоохранители, рейсы задержали из-за непогоды.