Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на рынке в Солнечногорске

Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на территории строительного рынка «Строй Рай» в поселке Андреевка. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Сообщение о возгорании поступило около 13:00 20 марта. По данным надзорного ведомства, огонь охватил торговое помещение, расположенное на территории рынка. Площадь возгорания оценили примерно в пять тысяч квадратных метров. Пожар продолжают тушить.

Ранее МЧС писало, что площадь возгорания составляет около 4,7 тысячи квадратных метров. На момент прибытия пожарных горели торговые ряды на площади 1,8 тысяч квадратных метров, однако огонь быстро распространился.

К ликвидации пожара привлекли более 40 человек и 15 единиц техники, группировка сил продолжают наращивать. Основные усилия направлены на тушение и защиту соседних зданий.

Огонь со строительного рынка в подмосковном Солнечногорске перешел на соседний ТЦ, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас». По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания установят после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.

Очевидцы сообщили 360.ru, что пожар начался в пекарне у входа на рынок и затем перекинулся на торговые ряды. Они слышали хлопки, похожие на взрывы — вероятно, горели лакокрасочные материалы. Люди также отмечали сильное задымление и крики в первые минуты происшествия

В связи с пожаром в районе Крюково движение по улице Андреевка временно перекрыли, уточнили в Дептрансе. На месте работают экстренные службы.