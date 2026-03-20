Экстренные службы ликвидировали пожар на строительном рынке в Солнечногорске

В поселке Андреевка загорелись торговые павильоны на территории строительного рынка. По предварительным данным, возгорание произошло в пекарне, площадь охваченной огнем территории составила 60 на 30 метров.

На месте происшествия работали расчеты МЧС, полиция и бригады медиков. Для ликвидации огня привлекли 42 специалиста и 15 единиц техники, из них от МЧС — 28 человек и 10 единиц техники. Представители территориального отдела Андреевка координировали действия служб на месте.

«Благодаря быстрому реагированию удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Сейчас главное — установить причину произошедшего», — прокомментировал ход тушения представитель ведомства.

Причины возникновения пожара пока устанавливаются. Специалисты проведут проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В связи с происшествием жителям городского округа Солнечногорск напоминают о правилах безопасности. Нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра и перегружать сеть мощными устройствами. Важно следить за исправностью проводки и газового оборудования, а легковоспламеняющиеся материалы держать на безопасном расстоянии от тепла. В каждом доме стоит иметь огнетушитель и уметь им пользоваться. Соблюдение этих простых правил помогает предотвратить чрезвычайные ситуации, сохранить имущество и жизнь.