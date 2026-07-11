Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на юге Москвы

Точная причина возгорания в жилом доме на Криворожской улице станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ночью в девятиэтажном здании произошел пожар, в одной из квартир спасатели обнаружили тело мужчины 1978 года рождения. Установление обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Ранее источник 360.ru в экстренных службах рассказал, что в результате пожара полностью выгорела двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Предварительно, внутри могла находиться пиротехника. Пожарные подтвердили, что была угроза взрыва.

Сотрудники МЧС спасли 11 человек, включая одного ребенка. Пожар полностью ликвидировали примерно в 04:13, для тушения задействовали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО № 215 и АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра.