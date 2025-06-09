Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного в Москве рейса

Прокуратура: рейс Москва — Шарм-эш-Шейх задержали более чем на 12 часов

Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх отложили более чем на 12 часов. Пассажиров разместили в гостинице, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В аэропорту Шереметьево пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Прокуратура контролирует соблюдение прав путешественников, рейс которых задержали.

Ранее из-за непогоды в аэропорту Внуково не смогли сесть три самолета, борты перенаправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет лайнеры, ориентируясь на фактическую погоду. По его словам, безопасность полетов является приоритетом.

Вчера на столицу и Подмосковье обрушилась гроза, сопровождающаяся ливнями и градом. Из-за этого терминал А аэропорта Внуково частично затопило.