Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Из-за ограничений на полеты в аэропорту Сочи задерживаются рейсы. Несколько лайнеров ушли на запасные аэродромы, об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг в соответствии с правилами. В воздушных гаванях организовали мобильные приемные.

«О нарушении законных интересов граждане также вправе сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры», — добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на город. В связи с налетом в аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов. По словам местных жителей, на фоне атаки в микрорайонах КСМ и Макаренко отключили электричество.

Военные отражали налет практически 10 часов. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, подчеркнул Прошунин.