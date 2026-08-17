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Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара на западе Москвы

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Никулинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Для определения причин возгорания в квартире жилого дома на Никулинской улице проведут пожарно-техническую экспертизу. На месте работу правоохранителей координирует исполняющий обязанности межрайонного прокурора Артем Вавилов.

Утром, по данным МЧС, на балконах 15-го и 16-го этажей многоквартирного дома загорелись личные вещи. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, прибывшие спасатели локализовали пожар.

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