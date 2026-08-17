Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара на западе Москвы
Никулинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Для определения причин возгорания в квартире жилого дома на Никулинской улице проведут пожарно-техническую экспертизу. На месте работу правоохранителей координирует исполняющий обязанности межрайонного прокурора Артем Вавилов.
Утром, по данным МЧС, на балконах 15-го и 16-го этажей многоквартирного дома загорелись личные вещи. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, прибывшие спасатели локализовали пожар.