Пожар на балконах начался в высотке на западе Москвы

На западе Москвы начался пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Пожар начался на Никулинской улице. По данным МЧС, загорелись личные вещи на балконах 15-го и 16-го этажей.

«Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Информация уточняется», — заявили в ведомстве.

Спасатели на месте уже локализовали пожар.

Ранее пожар случился в 12-этажном доме на Малой Переяславской улице в Москве. В результате происшествия пострадали четверо детей и четверо взрослых. Шестерых из них госпитализировали — двоих взрослых и четверых детей. Также два человека обратились к врачам самостоятельно.