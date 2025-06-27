Мощный пожар на судне «Алтай» парализовал центр британского города

В британском Халле загорелось грузовое судно, дым распространяется по городу

Крупный пожар вспыхнул на грузовом судне у причала Альберт-Док в Халле в Великобритании. О происшествии сообщила газета The Telegraph .

По данным экстренных служб, густой дым распространился по центру города. Пожарные призвали горожан и владельцев магазинов плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

Огонь вспыхнул на борту корабля «Алтай», зашедшего в Халл под флагом Маршалловых Островов. Балкер стоит в порту с 23 июня.

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов, огнеборцы координируют действия с портовыми властями и другими экстренными службами.

Сотрудники близлежащих предприятий, по словам очевидцев, оказались заблокированы на рабочих местах из-за перекрытых улиц, пожар парализовал весь центр города.

Огонь вспыхнул в трюме контейнеровоза. Всех моряков успели вывести на причал. Точная причина пожара пока неизвестна.

Власти попросили туристов избегать районов, прилегающих к порту, и внимательно следить за сообщениями служб спасения.

Ранее в июне судно с тремя тысячами авто затонуло в Тихом океане.