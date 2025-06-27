Мощный пожар на судне «Алтай» парализовал центр британского города
В британском Халле загорелось грузовое судно, дым распространяется по городу
Крупный пожар вспыхнул на грузовом судне у причала Альберт-Док в Халле в Великобритании. О происшествии сообщила газета The Telegraph.
По данным экстренных служб, густой дым распространился по центру города. Пожарные призвали горожан и владельцев магазинов плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.
Огонь вспыхнул на борту корабля «Алтай», зашедшего в Халл под флагом Маршалловых Островов. Балкер стоит в порту с 23 июня.
На месте происшествия работают пять пожарных расчетов, огнеборцы координируют действия с портовыми властями и другими экстренными службами.
Сотрудники близлежащих предприятий, по словам очевидцев, оказались заблокированы на рабочих местах из-за перекрытых улиц, пожар парализовал весь центр города.
Огонь вспыхнул в трюме контейнеровоза. Всех моряков успели вывести на причал. Точная причина пожара пока неизвестна.
Власти попросили туристов избегать районов, прилегающих к порту, и внимательно следить за сообщениями служб спасения.
Ранее в июне судно с тремя тысячами авто затонуло в Тихом океане.