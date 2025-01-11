Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном пожаре в Москве

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже в жилом доме на Угличской улице. Точную причину пожара специалисты установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.