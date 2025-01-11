Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном пожаре в Москве

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже в жилом доме на Угличской улице. Точную причину пожара специалисты установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Ранее два человека погибли при пожаре в общежитии в Самаре. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС провели операцию по эвакуации 96 человек, включая 14 несовершеннолетних. В результате операции они спасли 40 человек, в том числе пять детей. На месте происшествия работают 120 специалистов и 30 единиц техники.

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