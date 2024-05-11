Развожаев ответил участнице телешоу, назвавшей Севастополь «дырой» | 360°

Общество 11 мая 2024, 14:25 Развожаев ответил участнице телешоу, назвавшей Севастополь «дырой» Развожаев возмутился сравнению Севастополя с дырой в эфире канала «Пятница!» РИА «Новости»

Читать 360 в

Редакция телеканала «Пятница!» подверглась жесткой критике со стороны губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Причиной стала трансляция шоу «Большие девочки: Жизнь после проекта», где одна из участниц назвала свой родной Севастополь «дырой». Глава города в Telegram-канале указал на то, что выпуск в эфир такого заявления является кощунством.

Развожаев пояснил, что серия проекта вышла в эфир 10 мая. На следующий день после важной для города даты — 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Реклама

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно. Уверен, что руководство канала примет соответствующие решения», — написал губернатор Севастополя.

Он добавил, что полностью уверен, что принимавшая участие в проекте горожанка уже поняла свою ошибку, увидев реакцию на свои слова со стороны земляков.

«Жители легендарного города-героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок. Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» — подчеркнул Развожаев.

Редакция телеканала «Пятница!»в своем Telegram-канале заявила, что в эфире прозвучало частное мнение участницы, которое авторы шоу не разделили.

«Предполагаем, что она назвала „дырой“ свою квартиру и не хотела никого обидеть. Героями наших реалити не раз были жители Севастополя, вдохновляющего и очень красивого города», — отметили в редакции.

В реалити-шоу «Большие девочки» участницы борются с лишним весом, чтобы изменить свою жизнь. Героиня из Севастополя сбросила 28 килограммов и решила остаться в Москве. Комментируя свое решение, она заявила, «что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь», но при этом отметила, что любит родной город.

Ранее скандал на шоу телеканала ТНТ «Это нормально» устроил певец Шура (Александр Медведев).Он вступил в перепалку с одним из зрителем и ушел из студии. Артист вернулся на съемку только после того, как противника вывели из студии.