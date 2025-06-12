Прокуратура проверит рудник в Якутии после ЧП

На место обрушения породы на руднике в Якутии выехал и. о. прокурора Оймяконского района. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство начало проводить проверку в связи с ЧП, в результате которого погиб горняк. Из-за обрушения также пострадал один человек, его госпитализировали.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам.

ЧП произошло во время очистных работ на горизонте 286 метров. В момент обрушения в руднике находились 25 шахтеров. Для спасения горняков МЧС задействовало 17 сотрудников и три единицы спецтехники. Задымленности и запыленности в руднике не было, сообщил RT.