Пермские следователи завели дело после отравления детей в санатории

Медики забрали в больницу двух детей из санатория «Орленок» в селе Усть-Качка Пермского края после массового отравления. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве подчеркнули, что следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование под контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя краевого главка Дениса Головкина представить доклад по всем обстоятельствам происшествия.

О массовом отравлении в пермском санатории «Орленок» в социальных сетях сообщили родители. Они подчеркнули, что у детей поднялась температура и началась рвота.

Представители санатория попросили родителей срочно вывести отдыхающих с территории. По данным местных СМИ, на место прибыли сотрудники Роспотребнадзора для проверки санитарно-эпидемиологических норм и выявления источника инфекции.