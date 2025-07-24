Прокуратура проверит частный детсад в Петербурге после сообщений о ненадлежащих методах воспитания

Прокуратура Приморского района города Санкт-Петербург приступила к проверке сведений о возможных ненадлежащих методах воспитания в частном детском саду. Информация об этом опубликовали в пресс-службе ведомства, сообщило СМИ .

По опубликованным данным, претензии возникли к персоналу детского сада, который находится на Приморском проспекте. В ходе проверки будут проанализированы действия педагогов и других сотрудников учреждения, а также оценена организация ухода и наблюдения за детьми, написала Neva.Today.

При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к истории отравления 12-летней школьницы в Колпино.