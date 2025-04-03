Прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара в автосервисе Солнечногорска

Прокуратура Солнечногорска проконтролирует процесс выяснения причин пожара, произошедшего на территории автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг около 10:00 поступило сообщение о пожаре в автосервисе на улице Тельнова в Солнечногорске. Здание сгорело, автомобили, находящиеся внутри, получили повреждения.

«Солнечногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту», — отметили в ведомстве.

Окончательные выводы о причинах возгорания специалисты сделают после изучения места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.

В автосервисе вспыхнула кровля. Пламя распространилось на 750 квадратных метров. На месте происшествия работают 20 спасателей и шесть единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, открытое горение ликвидировали. Пожарные не допустили перехода пламени на соседний ангар. Информации о пострадавших не поступало.