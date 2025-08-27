Прокуратура проконтролирует устранение последствий аварии в Химках

Химкинская прокуратура начала проверку по факту прорыва теплотрассы

Прокуратура в Химках взяла под свой контроль восстановительные работы после прорыва теплотрассы в микрорайоне Левобережный. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что утром 27 августа прорыв трубопровода произошел в ходе проведения температурных испытаний на сетях теплоснабжения в Левобережном.

В результате ЧП мужчина получил ожоги, его доставили в в медицинское учреждение. Ход восстановительных работ находится на контроле городской прокуратуры.

Также в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащие эксплуатацию и содержание объектов теплоснабжения. По результатам проверки ведомство примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Коммунальная авария произошла в среду в районе парка «Эко-Берег». Свидетели рассказали, что на территории забили «гейзеры» высотой до 10 метров.