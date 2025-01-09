Прокуратура показала кадры полыхающего под Курском «Куриного Царства»

Прокуратура взяла на контроль пожар на птицефабрике под Курском

Пожарные ликвидировали возгорание на территории крупной птицефабрики «Черкизово Куриное Царство» в Курской области. Кадры с места происшествия разместила пресс-служба регионального главка прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара на птицефабрике, которая расположена в селе Герасимово. Процессуальная проверка уже началась.

На место происшествие выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин.

Региональное управление МЧС РФ уточнило, что пожар на птицефабрике уже потушили. Охваченная огнем площадь составила пять тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Mash ранее утверждал, что «Черкизово Куриное Царство» атаковали украинские дроны. Речь идет об одном из крупнейших в России предприятий, которое производит охлажденное и замороженное мясо птицы.

Однако позднее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн пояснил, что пока версия о БПЛА «подтверждения не находит». По его словам, предварительной причиной пожара власти считают загоревшуюся электропроводку.