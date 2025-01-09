«Черкизово Куриное Царство» под Курском загорелось не из-за БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал подробности пожара на предприятии «Черкизово Куриное Царство». Он написал о случившемся в своем Telegram-канале .

Чиновник подтвердил информацию об одном пострадавшем — это 40-летний сотрудник компании. Ему диагностировали ожоги рук.

«Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ — пока подтверждения не находит», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, предварительная причина пожара — возгорание электропроводки. Окончательный вердикт вынесут эксперты по итогам комиссии. На этой фабрике уже происходили пожары. Сейчас спасатели успешно борются с огнем — удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики и оперативно вывести сотрудников из зоны пожара.

О возгорании на предприятии стало известно днем 9 января. Telegram-канал Mash сообщил, что пожар начался после атаки БПЛА.