Прокуратура подтвердила отравление курсантов в Воронежском институте МВД | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:25 Прокуратура подтвердила отравление курсантов в Воронежском институте МВД Прокуратура Воронежа: в институте МВД с 9 по 11 мая отравились 23 курсанта РИА «Новости»

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Десятки учащихся Воронежского института МВД России отравились в период с 9 по 11 мая. По факту случившегося прокуратура начала проводить проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В инфекционную больницу с отравлением попали семь курсантов, еще 16 находятся на амбулаторном лечении.

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«Прокуратурой Советского района города Воронежа организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в институте», — указали в пресс-службе.

В случае выявления оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в институте отравились 40 курсантов. У всех них врачи зафиксировали признаки острой кишечной инфекции. Причину отравления авторы канала не назвали.