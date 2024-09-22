Прокуратура назвала версии отравления семьи под Красноярском
Прокуратура рассмотрит несколько причин гибели детей в Красноярском крае
Сотрудники правоохранительных органов изучают сразу несколько версий гибели детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями. По одной из них в еду попали опасные вещества уже после ее приготовления, сообщила пресс-службе местной прокуратуры.
«Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине», — передали в ведомстве.
В ходе расследования специалисты собрали все необходимые образцы и назначили экспертизы. Семья не находится на учете в органах профилактики, по месту проживания у нее хорошая репутация.
Уголовное дело возбудили по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с жалобами на тошноту и рвоту после ужина пельменями и курицей, купленными в сельском магазине. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в медучреждении. После умер третий ребенок. Следователи выяснили, что торговая точка получала полуфабрикаты и мясо от поставщиков из Назарова, Красноярска и Республики Хакасия.
Пока остальные члены семьи находятся в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что мать погибших — на позднем сроке беременности.