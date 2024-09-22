Прокуратура назвала версии отравления семьи под Красноярском

Прокуратура рассмотрит несколько причин гибели детей в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов изучают сразу несколько версий гибели детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями. По одной из них в еду попали опасные вещества уже после ее приготовления, сообщила пресс-службе местной прокуратуры.

«Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине», — передали в ведомстве.

В ходе расследования специалисты собрали все необходимые образцы и назначили экспертизы. Семья не находится на учете в органах профилактики, по месту проживания у нее хорошая репутация.

Уголовное дело возбудили по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».