Прокуратура начала проверку сгоревших автомобилей в Москве

Прокуратура проверит обстоятельства повреждения 8 машин при пожаре в Москве

Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего ночью пожара на Донецкой улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что в ночь на 22 ноября мусорные контейнеры вспыхнули в нескольких очагах. Огонь перекинулся на парковку, пострадали восемь машин и два мотоцикла. По предварительным данным, контейнеры умышленно поджег неизвестный.

«Ход и результаты процессуальной проверки — на контроле в прокуратуре», — заявили в ведомстве.

