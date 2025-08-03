Прокуратура начала проверку после схода с рельсов цистерн в ЕАО

Биробиджанская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов пяти цистерн с топливом на станции Ин Дальневосточной железной дороги в Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также прокуроры поставили на контроль расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение крупного ущерба.

ЧП произошло в 00:35 по московскому времени. Из пяти сошедших с рельсов цистерн две опрокинулись, произошла утечка перевозимого корабельного топлива.

Обошлось без пострадавших. Точная сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, он составил не менее миллиона рублей.