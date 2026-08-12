Прокуратура начала проверку после падения самолета Ан-2 в Самарской области

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку после падения легкомоторного самолета Ан-2 в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, ЧП случилось утром 12 августа в районе поселка Новая Жизнь. Пилот получил травмы, его госпитализировали. По информации Ruptly, борт занимался орошением полей.

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства падения самолета, а также проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований примут меры реагирования.

Недавно специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал о причинах крушений в малой авиации.