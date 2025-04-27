Прокуратура начала проверку после крушения катера в Ладожском озере

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия с маломерным судном в Ладожском озере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, из-за технической неисправности 25 апреля катер прекратил движение по озеру. На кадрах с места случившегося видно, что плавсредство едва не затонуло.

«Пассажиров вывезли на другом судне. Разлива нефтепродуктов не допущено», — отметили в правоохранительных органах.

Обошлось без пострадавших. Карельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее стало известно, что поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. По словам главы Сортавальского муниципального округа Карелии Сергея Крупина, у судна произошло разрушение корпуса.